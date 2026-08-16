Спасатели случайно спасли группу из шести альпинистов на Эльбрусе

В рамках поиска одной группы альпинистов на Эльбрусе спасатели обнаружили две – всего спасены 14 человек. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ на Эльбрусе обнаружили и спасли сразу две группы альпинистов, которых на высоте более 5 тыс м застала непогода, сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее стало известно, что пропавшая накануне на Эльбрусе группа из восьми человек была обнаружена спасателями.

"Специалисты МЧС России помогли эвакуироваться еще одной группе (6 человек), которая находилась рядом и также не могла самостоятельно спуститься из-за непогоды. Спасатели МЧС России спустили обе группы туристов (всего 14 человек) на поляну Азау"

– МЧС КБР

Сообщается, что никто из альпинистов не пострадал, они отказались от медицинской помощи.

Группы были найдены в районе седловины Эльбруса на высоте 5300 м.