Вестник Кавказа

COP17: каникулы продлят школьникам в Ереване

COP17: каникулы продлят школьникам в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Школы Еревана на время проведения 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17) будут закрыты на каникулы.

Во время 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), которая состоится в Ереване 19-30 октября, в школах столицы Армении будут проходить двухнедельные каникулы, такое сообщение распространило Минобразования республики.

Изначально осенние каникулы должны были начаться 26 октября и завершиться 30 октября, то есть детям предполагалось отдыхать неделю. Однако теперь они стартуют 19 октября, так что школьники не будут учиться две недели.

При этом, чтобы компенсировать потерю учебного времени, дети в Ереване будут учиться не пять, а шесть дней в неделю. Шестидневка вводится с 15 сентября.

Напомним, что учебный год в школах Армении начинается 1 сентября.

Стоит отметить, что на Конференции COP17, которая пройдет в Армении с 19 по 30 октября, будет рассматриваться выполнение международных обязательств по сохранению биоразнообразия.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1000 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.