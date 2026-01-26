COP17: каникулы продлят школьникам в Ереване

Школы Еревана на время проведения 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17) будут закрыты на каникулы.

Во время 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), которая состоится в Ереване 19-30 октября, в школах столицы Армении будут проходить двухнедельные каникулы, такое сообщение распространило Минобразования республики.

Изначально осенние каникулы должны были начаться 26 октября и завершиться 30 октября, то есть детям предполагалось отдыхать неделю. Однако теперь они стартуют 19 октября, так что школьники не будут учиться две недели.

При этом, чтобы компенсировать потерю учебного времени, дети в Ереване будут учиться не пять, а шесть дней в неделю. Шестидневка вводится с 15 сентября.

Напомним, что учебный год в школах Армении начинается 1 сентября.

Стоит отметить, что на Конференции COP17, которая пройдет в Армении с 19 по 30 октября, будет рассматриваться выполнение международных обязательств по сохранению биоразнообразия.