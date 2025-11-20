Вестник Кавказа

Участия Азербайджана в COP17 ждут в Ереване

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения готова принять азербайджанскую делегацию на 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), которая пройдет в конце октября в Ереване, власти страны готовят официальное приглашение.

Армения очень хотела бы видеть участие в работе 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), которая пройдет 18-30 октября в Ереване, азербайджанскую делегацию, министр окружающей среды страны Амбарцум Матевосян, пишут армянские СМИ.

"Мы готовы принять азербайджанскую делегацию. Уведомления о проведении 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии уже направлены всем 196 государствам - участникам, а официальные приглашения будут разосланы в ближайшее время"

- Амбарцум Матевосян

О дате проведения форума уже проинформированы все государства-члены, и хотя пока рано говорить о том, какие из них подтвердят свое участие, власти страны ожидают работы на нем большого числа высокопоставленных руководителей и чиновников, - добавил министр.

