Азербайджан и Бахрейн обсудили развитие сотрудничества

Сахиба Гафарова в рамках визита в Бахрейн провела встречу с председателем Совета Представителей Королевства. Стороны отметили высокий уровень отношений между двумя странами и возможности для их развития.

Состоялась встреча спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахиби Гафаровой с председателем Совета Представителей Бахрейна Ахмедом бин Салманом Аль-Мусаламом.

Встреча была организована в рамках официального визита азербайджанской делегации в Королевство Бахрейн.

Бахрейн заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном, была обозначена заинтересованность в последовательном и целенаправленном продолжении существующего сотрудничества между странами в политической и экономической сферах, а также в рамках международных организаций, сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса АР.

Со своей стороны спикер Милли Меджлиса АР поблагодарила за оказанное гостеприимство и заявила, что данный визит стал ее первым официальным визитом в Королевство Бахрейн в качестве спикера парламента и что этот визит совпадает с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бахрейном.

Было отмечена важная роль в углублении связей политических контактов между странами; отмечалось наличие хороших возможностей для дальнейшего развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, туризма и образования.

Показателем высокого уровня существующих отношений являются связи в гуманитарных областях, заметила спикер Милли Меджлиса АР, она упомянула визит в 2025 году в Королевство Бахрейн вице-президента Фонда Гейдара Алиева, руководителя Общественного Объединения IDEA Лейлы Алиевой и руководителя Бакинского Медиа-Центра Арзу Алиевой, и организованную на высоком уровне в рамках этого визита в Манаме выставку "MAMA – Мать-природа".

Особо было подчеркнуто успешное сотрудничество Азербайджана и Бахрейна в рамках таких международных и региональных организаций: ООН, ОИС, Движение Неприсоединения.

В рамках встречи был подписан Меморандум о Взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджана и Советом Представителей Королевства Бахрейн.