Рост цен на нефть на руку США – Трамп

Растущие нефтяные цены позволяют США больше зарабатывать, сообщил Трамп. Рост цен начался с войной США и Израиля против Ирана и ограниченным движением танкеров по Ормузскому проливу.

Президент США Дональд Трамп признал, что Соединенные Штаты получают выгоду от высоких цен на нефть.

"США крупнейший производитель нефти в мире, поэтому когда цены на нефть растут, мы зарабатываем много денег"

– Дональд Трамп

С начала военной кампании США и Израиля против Ирана нефтяные цены выросли, с начала марта цены на нефть марки Brent подскочили почти на 35%, на 12 марта они держатся в районе отметки в $100 за баррель.