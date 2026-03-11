Турция раскупоривает аварийные резервы нефти

Власти Турции приняли решение "распечатать" аварийные нефтяные резервы. Мера предпринята для замедления бурного роста цен на энергоносители, связанного с блокировкой Ормузского пролива.
Анкара приступает к использованию нефти из аварийных резервов, рассказал глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар.
По его словам, из запасов будет взято 11,6 млн баррелей "черного золота".
Министр также назвал цель предпринимаемого шага. Байрактар пояснил, что таким образом власти Турции пытаются затормозить практически неуправляемый рост цен на энергоносители, наблюдающийся сейчас из-за войны против Ирана.
Ранее, заблокировав Ормузский пролив, военное командование Исламской Республики призвало мир готовиться к росту цен на нефть до $200 за баррель.