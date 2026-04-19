Запущены прямые рейсы Баку - Белград

В Баку в воскресенье прибыл первый прямой рейс из Белграда. Полеты будут выполняться дважды в неделю. Между Азербайджаном и Сербией действует безвизовый режим.

Авиакомпания Air Serbia запустила рейсы между Баку и Белградом, первый рейс состоялся 3 мая.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев самолет встретили официально и торжественно.

Как отметил председатель совета директоров ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев, новый рейс поможет в дальнейшем развитием отношений между Азербайджаном и Сербией.

"Это означает не только открытие нового маршрута, но и дальнейшее укрепление роли Международного аэропорта Гейдар Алиев как международного транспортного узла. Этот маршрут, открытый в партнерстве с Air Serbia, создает более удобные и гибкие возможности для путешествий пассажиров"

– Самир Рзаев

Он также указал на перспективы развития как туристических, так и деловых поездок между странами. Новое международное направление обеспечивает пассажирам из Азербайджана более доступное сообщение со странами Юго-Восточной Европы.

Согласно новой программе полетов, авиарейсы между столицами Сербии и Азербайджана будут выполняться по средам и субботам. Между странами действует безвизовый режим, что дополнительно упрощает взаимные визиты и повышает интерес к этому направлению.