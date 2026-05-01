Иран продолжит переговоры с Оманом по Ормузу

Переговоры Ирана и Омана, связанные с разработкой механизма безопасного прохода судов через Ормузский пролив, продолжатся в ближайшее время, об этом рассказал официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи на брифинге в понедельник.
Представитель иранского МИД уточнил, что необходимо разработать протокол или определенный механизм для обеспечения безопасности прохода судов через пролив.
"Мы обсуждали этот вопрос с точки зрения международного права, (обсуждали) пути дальнейшего развития через двустороннюю координацию и консультации с соответствующими международными институтами. Я думаю, переговоры в этой сфере в ближайшие дни будут продолжены"
– Эсмаил Багаи
Отметим, что последний раз стороны обсуждали ситуацию с судоходством в проливе в конце апреля – тогда министр Аббас Аракчи контактировал с руководством Омана.