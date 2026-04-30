Вестник Кавказа

В Армению из Азербайджана отправят восемь вагонов с удобрениями

В Армению из Азербайджана отправят восемь вагонов с удобрениями
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Состав с удобрениями будет отправлен сегодня в Армению с территории Азербайджана. Ожидается поставка восьми вагонов с грузом.

Новая партия вагонов с удобрениями будет отправлена сегодня в Армению через Азербайджан. Состав отправится со станции Баладжары в 12:00 по местному времени. 

Отметим, что уже вторая партия удобрений за последние дни, которая прибудет в Армению из Азербайджана. Предыдущая поставка была произведена 30 апреля. 

В Армению также продолжает поступать топливо из Азербайджана. Армения получила 8,5 тыс т дизельного топлива и порядка 3 тыс т бензина АИ-95.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
905 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.