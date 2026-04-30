В Армению из Азербайджана отправят восемь вагонов с удобрениями

Новая партия вагонов с удобрениями будет отправлена сегодня в Армению через Азербайджан. Состав отправится со станции Баладжары в 12:00 по местному времени.

Отметим, что уже вторая партия удобрений за последние дни, которая прибудет в Армению из Азербайджана. Предыдущая поставка была произведена 30 апреля.

В Армению также продолжает поступать топливо из Азербайджана. Армения получила 8,5 тыс т дизельного топлива и порядка 3 тыс т бензина АИ-95.