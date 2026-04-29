Праздник Весны и Труда отмечается в России сегодня

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян в связи с наступлением Праздника Весны и Труда, отмечаемого ежегодно в первый день мая.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил граждан России с Праздником весны и труда, пожелав успехов и всего самого доброго. В своем поздравлении председатель Госдумы отметил, что сегодня профсоюзы, защищая права и интересы граждан, "многое делают для улучшения условий труда"

– пресс-служба палаты парламента

Праздник 1 мая отмечался еще в СССР, сначала он назывался Днем Интернационала, затем - Международным днем солидарности трудящихся. В 1992 году в России название праздника изменилось снова – он стал Праздником Весны и Труда. Неизменным остается известный всем первомайский лозунг: "Мир! Труд! Май".

В этом году в первые майские праздники жители России отдыхают три дня, выходные в связи с Первомаем начинаются в пятницу. Новая рабочая неделя начнется в понедельник.