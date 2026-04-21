Правительство Армении ратифицировало устав Совета мира

Армянское правительство ратифицировало устав Совета мира по Газе. Документ также должен ратифицировать парламент страны.
"Министерство юстиции Армении сообщило, что устав Совета мира не содержит норм, противоречащих закону республики, предусматривающих изменение закона или принятие нового закона <...>. Учитывая вышеизложенное, министерство иностранных дел считает целесообразной ратификацию устава Совета мира Национальным собранием (парламентом) Армении"
– правительство Армении
Теперь документ будет направлен в армянский парламент для ратификации.
Устав Совета мира был подписан 22 января 2026 года, организацию возглавляет президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.