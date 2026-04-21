Вестник Кавказа

Правительство Армении ратифицировало устав Совета мира

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянское правительство ратифицировало устав Совета мира по Газе. Документ также должен ратифицировать парламент страны.

Правительство Армении ратифицировало устав Совета мира по Газе в числе необсуждаемых вопросов.

"Министерство юстиции Армении сообщило, что устав Совета мира не содержит норм, противоречащих закону республики, предусматривающих изменение закона или принятие нового закона <...>. Учитывая вышеизложенное, министерство иностранных дел считает целесообразной ратификацию устава Совета мира Национальным собранием (парламентом) Армении"

– правительство Армении

Теперь документ будет направлен в армянский парламент для ратификации.

Устав Совета мира был подписан 22 января 2026 года, организацию возглавляет президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

