В Азербайджане стартует Кубок Европы по художественной гимнастике

В Баку сегодня на Национальной гимнастической арене стартует Кубок Европы по художественной гимнастике. Турнир продлится до 3 мая. Программа соревнований начнется в 12:00 по бакинскому времени, а в 18:00 запланирована церемония открытия. Об этом сообщает Федерация гимнастики Азербайджана.

За медали в индивидуальных и групповых упражнениях поборются 194 гимнастки из 32 стран. Турнир носит открытый характер, поэтому, помимо европейских государств, в нем примут участие представительницы Узбекистана, Венесуэлы, Сирии, Индии, Гватемалы и Коста-Рики.

Согласно решению Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), спортсменки из России и Беларуси допущены к соревнованиям в нейтральном статусе. Всего в заявку включены 10 таких гимнасток. Они выступят в личном многоборье, групповых программах и в категории юниорок.

В первый день соревнований пройдут выступления юниорок. Азербайджан в этой дисциплине представит Азада Атакишиева. Среди нейтральных спортсменок из России сегодня выступят Ксения Савинова и Яна Заикина.