Израиль готов к дипломатии с Ираном, но не исключает военную операцию – Саар

МИД Израиля: Тель-Авив готов сесть за столе переговоров с Тегераном, однако сохраняет силовой сценарий развития ситуации.

Глава дипведомства Израиля Гидеон Саар сообщил, что Тель-Авив рассматривает дипломатический путь решения конфликта с Ираном, однако военный сценарий не исключается при неблагоприятном развитии переговоров.

Саар также затронул ситуацию в Ливане. По словам главы израильского МИД, армия Израиля будет отвечать на действия "Хезболлы" сообразно угрозам. Вывод частей ЦАХАЛ из Ливана будет рассмотрен только при организации действенной системы военного и политического управления.

По данным СМИ, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил недовольство действиями военных в Иране и Ливане. В силовых структурах Израиля растет напряженность на фоне обвинений Нетаньяху.