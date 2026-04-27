В Дагестане отложили восстановление садов и виноградников до осени

Восстановление пострадавших от паводка садов и виноградников Дагестана отложено до осени этого года. Аграриям направят первые компенсации на сумму свыше 50 млн рублей.

Пострадавшие от сильного паводка сады и виноградники Дагестана планируют восстановить к осени 2026 года. Об этом сообщает правительство республики.

Поскольку почва на затопленных территориях Дагестана все еще остается слишком влажной, посадку новых фруктовых деревьев и виноградных лоз пришлось отложить до осени. Дополнительно власти обещают помочь местным фермерам с получением семян для будущих посевов.

Региональные ведомства уже подготовили первые бумаги для возмещения убытков аграриям. Документы по пяти пострадавшим районам Дагестана отправят в министерство сельского хозяйства России. Сумма первых компенсаций превысит 50 млн рублей. При этом общий ущерб сельскому хозяйству республики предварительно оценивают в 600 млн рублей.

Напомним, сильные ливни шли в Дагестане в конце марта и начале апреля. Наводнение оказалось настолько масштабным, что в республике ввели чрезвычайное положение федерального уровня. Вода затопила почти 12 тыс га земли. Бедствие погубило сотни коров и лошадей, а также тысячи овец и домашней птицы. Кроме того, стихия разрушила десятки зданий и несколько насосных станций.