В ОАЭ ожидают возвращения российских туристов в июне

Российские туристы могут первыми вернуться на курорты ОАЭ в июне после отмены ограничений на полёты и продажу туров. Местные власти рассчитывают на быстрый рост турпотока из России.

В эмирате Рас-эль-Хайма ожидают, что российские туристы первыми среди иностранных путешественников начнут ездить на курорты ОАЭ сразу после отмены ограничений на авиаперелеты и продажу туров, которая может произойти в июне. Об этом сообщил заместитель главы департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей.

На пресс-конференции в Москве он рассказал, что авиакомпании ОАЭ почти полностью вернули рейсы из России, а с 1 мая их станет еще больше. Кроме того, Росавиация сняла ограничения на перелеты, а Аэрофлот планирует возобновить рейсы 1 июня.

В 2025 году эмират Рас-эль-Хайма посетили 1,35 млн иностранных туристов, что стало рекордным показателем. Из них 220 тыс. человек приехали из России, которая является главным иностранным рынком для эмирата, поэтому местный департамент туризма ждет возвращения россиян в первую очередь.

Иад Расбей считает, что зарубежные гости будут возвращаться поэтапно. По его словам, туристы из России, стран СНГ и Индии массово поедут на курорты уже в июне. Путешественников из Великобритании, стран Восточной и Западной Европы ждут летом, а гостей из Китая не раньше осени.

Также он сообщил, что для дополнительного привлечения туристов 1 июня в эмирате стартует кампания под названием "Отдыхайте там, где вас любят". Акция предлагает серьезные скидки в отелях, бесплатное размещение детей и улучшение питания. При этом туроператоры уже настроены позитивно и фиксируют много запросов на поездки в ОАЭ.

Напомним, в марте МИД и Минэкономразвития России рекомендовали приостановить поездки и продажу туров в ОАЭ и еще 5 стран Ближнего Востока. Хотя 20 апреля Росавиация сняла ограничения на полеты в этот регион, на фоне запрета организованных туров авиакомпании не спешат возобновлять рейсы, однако Аэрофлот планирует вернуться к полетам уже 1 июня.