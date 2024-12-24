Русский язык стал популярнее в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах отмечается рост популярности русского языка за счет развития сотрудничества с Россией.

В ОАЭ все больше становится популярным русский язык, такое заявление сделал представитель Россотрудничества в ОАЭ Александр Башкин.

Он отметил, что это связано не только с приростом русскоязычного населения в ОАЭ в последние годы, но и с повышением интереса местных жителей ко всему, что связано с РФ.

"Популярность русского языка увеличивается не только за счет прироста русскоязычного населения, но и за счет повышения интереса местных граждан или граждан других стран ко всему русскому и российскому"

– Александр Башкин

Как подчеркнул представитель Россотрудничества, большую роль в этом играет расширение и укрепление отношений между Москвой и Абу-Даби, а также всех мероприятий, направленных на это.

В ОАЭ функционирует большое количество русских школ и образовательных центров, в международных образовательных учреждениях русский язык также доступен для изучения.

По словам Башкина, необходимо предоставлять возможности для иностранцев с целью повышения интереса к русскому языку.

"Мы должны предоставлять такие возможности и для иностранцев и должны быть готовы к тому, чтобы удовлетворять возрастающий спрос"

— Александр Башкин

Одними из мероприятий, направленных на популяризацию русского языка в ОАЭ, он назвал олимпиады по русскому языку среди школьников и "Тотальный диктант", который прошел в стране 18 апреля.

В этой сфере сотрудничества Москвы и Абу-Даби Россотрудничеству очень содействует КСОРС (Ассоциация российских соотечественников в ОАЭ), подчеркнул в интервью РИА Новости Александр Башкин.