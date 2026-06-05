Вестник Кавказа

Израиль начал на юге Ливана операцию против "Хезболлы"

Израиль начал на юге Ливана операцию против "Хезболлы"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армия Израиля зачищает окрестности города Набатия в Ливане. Операция ведется против отрядов шиитской милиции "Хезболла".

Спецподразделения армии Израиля начали операцию против отрядов шиитской милиции "Хезболла" на подступах к ливанскому городу Набатия, расположенному на юге Ливана.

По данным телеканала Al Hadath, наступлению на окрестности города предшествовали интенсивные удары авиации и артподготовка.

Уточняется, что израильские военные используют роботов для обнаружения взрывчатки и диверсионных групп.

Напомним, Набатия – административный центр одноименной провинции в Ливане. Город находится в 75 километрах от Бейрута.

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