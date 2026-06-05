Израиль начал на юге Ливана операцию против "Хезболлы"

Армия Израиля зачищает окрестности города Набатия в Ливане. Операция ведется против отрядов шиитской милиции "Хезболла".
Спецподразделения армии Израиля начали операцию против отрядов шиитской милиции "Хезболла" на подступах к ливанскому городу Набатия, расположенному на юге Ливана.
По данным телеканала Al Hadath, наступлению на окрестности города предшествовали интенсивные удары авиации и артподготовка.
Уточняется, что израильские военные используют роботов для обнаружения взрывчатки и диверсионных групп.
Напомним, Набатия – административный центр одноименной провинции в Ливане. Город находится в 75 километрах от Бейрута.