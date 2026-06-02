Продлено исключение из санкций США для продажи Lukoil International

Американские власти приняли решение об очередном продлении исключений из санкций против России, увеличив срок действия разрешения на продажу Lukoil International GmbH.

Разрешение на операции, связанные с продажей компании Lukoil International GmbH, продлено руководством США, следует из генеральной лицензии 131H, которую опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Соответствующее исключение из антироссийских санкций продлено на месяц и будет действовать теперь до 22 августа текущего года.

Согласно лицензии, данные транзакции могут быть осуществлены до 00:01 по времени восточного побережья США, то есть до 07:01 мск, 22 августа 2026 года".

Стоит отметить, что документ не предполагает разрешения на "передачу средств какому-либо лицу или на какой-либо счет" в России. При этом лицензия распространяется и на дочерние компании LIG.