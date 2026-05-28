ЕС может ввести санкции против Лукойла и Роснефти – СМИ

Санкции против Лукойла и ЕС, как пишут СМИ, могут войти в новый, 21-й пакет санкций Евросоюза против России, хотя окончательное решение пока не принято.

Лукойл и Роснефть могут попасть в европейские санкционные списки в рамках нового, 21-го пакета санкций, пишет Politico со ссылкой на соответствующие документы.

По его данным, такая возможность рассматривается в ходе подготовки следующего пакета рестрикций Евросоюза. В то же время, подчеркивается, что окончательное решение по этому вопросу еще не вынесено.

Издание уточняет, что предложения по 21 пакету антироссийских санкций могут быть озвучены Еврокомиссией на следующей неделе.

Кроме того, предварительно известно, что в отношении российской нефти авторы нового пакета санкций рассматривают в основном возможность сохранения текущего уровня потолка нефтяных цен.

А вот предложения о полном запрете нефти из России и морских услуг поддержки не нашли.