Река Кубань может затопить Анапу и Краснодар

Подтопления угрожают Анапе, Краснодару и восьми районам Краснодарского края из-за возможного разлива реки Кубань. Ранее в Краснодаре уже фиксировались аномальные осадки.

Уровень воды в реке Кубань может в ближайшие дни вырасти до опасных отметок, предупредили в центре мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.

Как выяснили синоптики Краснодарского гидрометцентра, начиная с сегодняшнего дня и по четверг в нижнем течении Кубани ожидается скачок уровня воды, так что он может достичь опасных отметок.

Под риском возможного наводнения находятся Анапа и Краснодар, а также восемь районов края.

"В зоне риска находятся муниципальный округ г.-к. Анапа, городской округ г. Краснодар, Абинский, Калининский, Красноармейский, Крымский, Приморско-Ахтарский, Северский, Славянский, Темрюкский районы"

– центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края

Напомним, что некоторое время назад Кубань уже затопило – из-за аномальных ливней. Так, в Краснодаре в прошлом месяце выпало количество осадков, составляющее пять месячных майских норм. В результате май 2026 оказался самым дождливым за последние полвека.