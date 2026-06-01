Эрдоган провел телефонный разговор с Пашиняном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил процесс нормализации отношений Анкары и Еревана с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Стороны также затронули региональную проблематику.
"В ходе беседы премьер-министр Пашинян поздравил г-на президента (Эрдогана - ред.) с прошедшим праздником Курбан-байрам; при этом были затронуты вопросы процесса нормализации двусторонних отношений между Турцией и Арменией, а также региональные проблемы"
– пресс-служба президента Турции
Лидер Турции отметил, что Анкара и Ереван продвигаются в направлении налаживания торговых связей двух стран. Это является важной частью нормализации отношений.
Эрдоган подчеркнул, что Анкара работает над поддержанием мира и стабильности в регионе. Турция поддерживает действия, которые способствуют этому, отметил лидер страны.