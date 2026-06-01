Вестник Кавказа

Эрдоган провел телефонный разговор с Пашиняном

Флаг Турции и Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Реджеп Тайип Эрдоган обсудил развитие отношений Анкары и Еревана с Николом Пашиняном. Стороны также коснулись региональных вопросов.

Президент Турции  Реджеп Тайип Эрдоган обсудил процесс нормализации отношений Анкары и Еревана с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Стороны также затронули региональную проблематику. 

"В ходе беседы премьер-министр Пашинян поздравил г-на президента (Эрдогана - ред.) с прошедшим праздником Курбан-байрам; при этом были затронуты вопросы процесса нормализации двусторонних отношений между Турцией и Арменией, а также региональные проблемы"

– пресс-служба президента Турции 

Лидер Турции отметил, что Анкара и Ереван продвигаются в направлении налаживания торговых связей двух стран. Это является важной частью нормализации отношений. 

Эрдоган подчеркнул, что Анкара работает над поддержанием мира и стабильности в регионе. Турция поддерживает действия, которые способствуют этому, отметил лидер страны.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
655 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.