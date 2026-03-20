Азербайджан увеличил прибыль от экспорта молочных продуктов в Грузию на 95%

Грузия повысила закупки азербайджанских сыра и творога на 95% в течение перового полугодия 2026 года. Доход Азербайджана от экспорта составил $325,5 тыс.

За первое полугодие текущего года Азербайджан поставил в Грузию 58,4 т сыра и творога на сумму $325,5 тыс, следует из отчета Национального статистического управления Грузии.

Отмечается, что это на 95% больше, чем в аналогичный период 2025 года.

Согласно данным ведомства, всего Тбилиси нарастил импорт сыра и творога до 3 994 т на сумму $21,5 млн, что на 17% больше прошлогодних объемов.

В тройку лидеров-экспортеров молочной продукции на грузинский рынок вошли Германия с объемами экспорта в $3,4 млн, Турция, чьи объемы составляют $3 млн, и Россия, поставившая продукты на $2,85 млн.

Также, согласно публикации Национальной службы статистики Грузии, общий доход от товарооборота между Баку и Тбилиси составляет $691,2 млн в вышеуказанный период.

Это, как отметили в ведомстве, на 10,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.