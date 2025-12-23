Ставрополье становится сырным регионом России

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В минувшем 2025 году Ставропольский край стал выпускать почти на треть больше сыра, а всего за это время к производству востребованной молочной продукции подключились десять новых предприятий, сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

"По сравнению с предыдущим периодом темп роста производства сыров в 2025 году составил 130%, а кисломолочных продуктов - 101%. Производство молока и молочной продукции в Ставропольском крае осуществляют 43 организации, 10 из которых начали работу за последние два года"

- Антон Доронин

В основном это производители крафтовых сыров и фермерские хозяйства, однако общий ассортимент выпускаемых в крае молочных товаров вызывает восхищение: он содержит более 700 наименований, среди них лидирует питьевое молоко (87,6 тыс т), кисломолочные продукты (37,7 тыс т) и мороженое (9,5 тыс т)., отметил министр, передает портал "Это Кавказ".

Крупнейшие молокоперерабатывающие предприятия региона расположены в Пятигорске, Ставрополе, Невинномысске и Ипатовском округе – совместно они перерабатывают более 600 тыс т сырого молока в год, добавил Доронин.

Вам может быть интересно

