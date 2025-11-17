На Северном Кавказе будут активно развивать креативные технологии

В России разработали Стратегию развития креативных индустрий, задача которого – нарастить вклад творческого сектора в экономику страны. В эту работу уже включились мастера народного промысла Ставропольского края.

Мастера творческого сектора России внесут посильный вклад в экономику страны в ходе реализации Стратегии развития креативных индустрий, проект которой разрабатывает министерство экономического развития РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Основные положения нового документа на заседании профильной комиссии Совета Федерации представила заместитель министра Татьяна Илюшникова, передает портал "Это Кавказ".

"Креативная экономика становится значимым сектором, демонстрирующим четырехкратный рост. Стратегия развития креативной экономики до 2036 года - это дорожная карта для глубоких системных изменений, направленных на достижениt 6%-ной доли в ВВП"

- Татьяна Илюшникова

На Северном Кавказе в эту работу одним из первых включился Ставропольский край, в котором насчитывается более 7,4 тыс субъектов креативных индустрий. В них заняты более 12 тыс человек.

Ставрополье стремится быть не просто потребителем, но и активным создателем новых идей, технологий и подходов. Это уже не ниша, а полноценный сектор экономики, который будет вносить значительный вклад в благосостояние края, поведал министр экономического развития края Антон Доронин.

Креативные индустрии будут развиваться по 16 направлениям, включая народные художественные промыслы и ремесла, арт-индустрию, отдых и развлечения, книжное дело, исполнительское мастерство, кино и телевидение и другие, пояснили в министерстве.