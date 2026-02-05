Имущество экс-главы Минобороны Грузии арестовали в Испании

Суд в Испании наложил арест на имущество экс-министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, который является фигурантом дела о коррупции. Информацию сообщила прокурор Анна Лекиашвили.
"Основанием для ареста стало соответствующее дело, так как мы обвиняем Бурчуладзе именно в финансовых нарушениях, включая легализацию незаконных доходов. Рассматривалось, в том числе, имущество членов его семьи"
– Анна Лекиашвили
По словам Лекиашвили, арест запрещает родственникам Бурчуладзе распоряжаться имуществом до завершения следственных действий. Прокуратура страны также будет добиваться конфискации активов в случае утверждения обвинительного заключения. Лекиашвили также заявила об аресте активов и счетов экс-министра на территории Грузии.