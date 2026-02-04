Аракчи: Иран начинает переговоры с "открытыми глазами и ясной памятью"

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сделал заявление в преддверии переговоров по иранской ядерной программе с американской делегацией, которые стартуют сегодня в Маскате.

Тегеран запускает дипломатический процесс твердо помня о событиях прошлого года, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи перед переговорами с США по ядерной программе ИРИ.

"Иран вступает в дипломатию с открытыми глазами и ясной памятью о событиях прошедшего года"

– Аббас Аракчи

Дипломат также подчеркнул, что Тегеран ведет себя добросовестно, при этом твердо защищая свои права.

Аракчи назвал непременные условия любого стабильного соглашения: по его словам, для надежных договоренностей необходимы равноправие сторон, взаимоуважение и обоюдное внимание к интересам сторон.