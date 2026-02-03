Вестник Кавказа

Президент Узбекистана поздравил лидеров Азербайджана и Армении

Шавкат Мирзиёев
© Фото: Сайт президента России
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил видеообращение с поздравлением президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с получением ими престижной премии за мирные инициативы.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня направил видеообращение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором поздравил их с присуждением международной премии имени Шейха Заида "За человеческое братство", церемония вручения которой накануне прошла в Абу-Даби.

В своем видеообращении глава Узбекистана подчеркнул: совместные усилия лидеров двух стран по урегулированию многолетнего конфликта стали не просто политическим достижением, а историческим шагом к стабильности во всем обширном регионе Южного Кавказа, передает Podrobno.uz. 

"Совместные усилия этих политических лидеров, направленные на разумное урегулирование многолетнего конфликта и достижение мира, по праву удостоены столь престижной награды"

- Шавкат Мирзиеев

Достигнутые соглашения – яркий пример ответственного подхода, где интересы мира ставятся выше разногласий. Только проявляя единство и взаимную поддержку, можно обеспечить реальное процветание народов, отметил узбекский лидер.

В послании президент снова подчеркнул: Узбекистан выступает за решение любых конфликтов исключительно дипломатическим путем, опираясь на международное право и принципы добрососедства.

