Махачкалинский "Газпром" заплатит 1 млн рублей за неподключение дома

"Газпром газораспределение Махачкала" оштрафовано на 1 млн рублей. Дагестанское УФАС выявило необоснованный отказ в подключении дома к газу, ссылаясь на ложную перегрузку сетей.

За необоснованный отказ подключить многоквартирный дом к газовым сетям компания «Газпром газораспределение Махачкала» получила штраф 1 млн рублей от антимонопольного управления Дагестана.

Поводом для проверки стала жалоба на отказ в подключении дома к газу. В ответе компании говорилось о перегруженности оборудования на станции "Махачкала-Ленинкент".

Однако, как указало УФАС в решении, по правилам подтверждение технической возможности от газотранспортной компании не требуется, если расход газа не превышает 300 куб м в час. Проверка показала, что запрашиваемый для дома объем составлял 250 куб м, что вписывалось в этот норматив.

Действия "Газпром газораспределение Махачкала"!квалифицированы как административное правонарушение — необоснованный отказ в технологическом присоединении к газовым сетям. Компания будет обязана оплатить штраф в размере 1 млн рублей.