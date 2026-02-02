В Грузии парализованы трассы к границам с Россией, Турцией и Арменией

Сильная метель и высокая лавинная опасность привели к запрету движения большегрузов на границах Грузии с Россией, Турцией и Арменией.

В связи с неблагоприятными погодными условиями введен временный запрет на движение большегрузного транспорта в направлении всех трех пунктов пропуска на границе с Грузией. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Из-за сильного снегопада, метели и низких температур временно перекрыто движение грузовиков на ключевых международных трассах в южной Грузии. Речь идет об участках:

Ахалкалаки-Карцахи (ведущей к турецкой границе);

Ахалцихе-Ниноцминда (ведущей к армянской границе).

Также введен полный запрет движения для всех видов транспорта на участке дороги Гудаури-Коби — трассе, которая является ключевой для выезда к Крестовому перевалу и границе с Россией. Ограничение, связанное с высоким риском схода лавин, действует с 2 февраля.