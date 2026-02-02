Борт Уиткоффа прибыл из Израиля в Абу-Даби

В Абу-Даби, где сегодня состоится новая трехсторонняя встреча по Украине, прибыл самолет Уиткоффа. Спецпосланник США прибыл в Эмираты из Израиля.

Самолет, на котором спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее прибыл в Израиль, приземлился в аэропорту Абу-Даби.

По данным сервиса Flightradar24, самолет вылетел около 08:00 мск и прибыл около 11:00 мск.

В Абу-Даби сегодня должны продолжиться переговоры РФ-США-Украина. В состава американской делегации входят Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер,

Ранее сообщалось, что российская делегация уже прибыла в Абу-Даби.