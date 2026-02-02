Вестник Кавказа

Иран и США встретятся в Омане в ближайшие дни – СМИ

Маскат
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Переговоры США и Ирана планируется провести в Омане, по сообщениям СМИ, американская сторона согласилась перевести встречу не в Стамбула, а в Маскате. Переговоры могут состояться 6 февраля.

Делегации США и Ирана проведут встречу в ближайшие дни, по данным Axios, Вашингтон согласился на Маскат в качестве места встречи.

Портал Axios со ссылкой на источник в одном из арабских государств пишет,  что "переговоры по ядерной программе между США и Ираном, как ожидается, пройдут в Омане в пятницу", 6 февраля. Отмечается, что Вашингтон принял предложение Тегерана о том, чтобы перенести встречу из Стамбула в Маскат.

Стороны продолжают консультации относительно участия в переговорах представителей других государств региона.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи также сообщил, что  встреча состоится в ближайшие дни.

"Переговоры запланированы на ближайшие дни, в настоящее время проводятся консультации для определения места проведения переговоров, о котором будет объявлено, как только оно будет окончательно согласовано"

– Багаи

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
845 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.