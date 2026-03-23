США и Ирана могут провести переговоры 26 марта – СМИ

Источники сообщают о возможном проведении ирано-американских переговоров уже в этот четверг. По их данным, в настоящее время данный вопрос представители США обсуждают с региональными посредниками.

По их данным, в настоящее время возможность проведения этих переговоров обсуждают США и группа региональных посредников.

Источники обращают внимание на то, что американский президент Дональд Трамп хочет завершения войны, однако контроль Ирана над Ормузским заливом осложняет любую потенциальную стратегию выхода.

Как отмечают источники, США представили Израилю свой план из 15 пунктов по прекращению войны и заявили, что Исламская Республика согласилась со многими ключевыми пунктами. При этом каких-либо доказательство такого соглашения на данный момент нет.

По словам источников, в Израиле обеспокоены тем, что США могут заключить сделку, которая будет серьезно отличаться от целей еврейского государства, включать существенные уступки и ограничивать его возможности по нанесению новых ударов по Ирану.