США дали рекомендации находящимся в Иране соотечественникам

Госдеп Соединенных Штатов обратился к гражданам, находящимся в настоящее время в Иране, с призывом оставаться в укрытиях.
"Если вы примите решение не воспользоваться имеющимися возможностями покинуть страну, в том числе коммерческими, вам следует быть готовыми укрыться в безопасном месте в своем доме или другом безопасном здании"
– внешнеполитическое ведомство США
В заявлении внешнеполитического ведомства США также подчеркивается, что американцам следует запастись едой и лекарственными препаратами.
Запаситесь продуктами питания, водой, лекарствами и другими предметами первой необходимости", - говорится в сообщении на сайте "виртуального посольства" США.
– Госдеп
Накануне, президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он также отметил, что дал поручение Пентагону отложить на 5 дней атаки на энергетическую инфраструктуру Исламской Республики. В свою очередь, председатель парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что никаких переговоров с США не было.