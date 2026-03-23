США дали рекомендации находящимся в Иране соотечественникам

Находящиеся в Иране американцы получили ряд рекомендаций от Госдепа. В первую очередь внешнеполитическое ведомство просит соотечественников оставаться в укрытиях.

"Если вы примите решение не воспользоваться имеющимися возможностями покинуть страну, в том числе коммерческими, вам следует быть готовыми укрыться в безопасном месте в своем доме или другом безопасном здании"

– внешнеполитическое ведомство США

Запаситесь продуктами питания, водой, лекарствами и другими предметами первой необходимости", - говорится в сообщении на сайте "виртуального посольства" США.

Накануне, президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он также отметил, что дал поручение Пентагону отложить на 5 дней атаки на энергетическую инфраструктуру Исламской Республики. В свою очередь, председатель парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что никаких переговоров с США не было.