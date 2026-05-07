Пашинян в День Победы отметил ценность мира между Азербайджаном и Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал поздравление по случаю 81 годовщины Победы и заявил о том, что этот праздник отмечается в условиях установленного мира между Баку и Ереваном.

9 мая 2026 года мы отмечаем в условиях установленного мира между Арменией и Азербайджаном, такое заявление сделал председатель правительства РА Никол Пашинян.

"Уже два года в результате перестрелок между Арменией и Азербайджаном нет ни погибших, ни раненых, наши приграничные населенные пункты живут в среде, свободной от огня. Это важнейшее достижение"

– Никол Пашинян

Он отметил, что Баку и Ереван будут "заботиться о достигнутом мире, чтобы делать его с каждым днем крепче и надежнее".

Как подчеркнул премьер-министр Армении, достигнутый мир дает возможность обеим странам стать еще более безопасными, развитыми и благополучными.

"Это величайшая дань уважения памяти всех наших погибших во все времена и та служба, которую мы должны оказать нашим гражданам и поколениям"

– Никол Пашинян

В своем поздравлении Пашинян отметил важность памяти о событиях 1941-1945 годов и заявил об общем вкладе в победу над нацизмом.