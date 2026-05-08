Тегеран пообещал Баку расследовать инцидент с дроном в Нахчыване – Джейхун Байрамов

Иранская сторона пообещала Азербайджану осуществить расследование происшествия с дроном, которое имело место в направлении Нахчывана в марте, такое заявление сделал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после посещения им Аллеи почетного захоронения, совершенного по случаю 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Дипломат отметил, что Баку незамедлительно отреагировал на инцидент, были проведены многочисленные контакты с Тегераном.

По словам Байрамов, президент Ирана Масуд Пезешкиан позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сам Байрамов также провел несколько телефонных разговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

"Иранская сторона утверждает, что ракеты и дроны не были запущены с иранской стороны. Их позиция заключается в том, что здесь была осуществлена провокация со стороны каких-то третьих стран"

– Джейхун Байрамов

Министр добавил, что по поводу данной ситуации были проведены ряд контактов по военной линии.