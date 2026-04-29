Шавкат Мирзиеев отправился в Москву

Президент Узбекистана прибудет в Москву на торжества в честь Дня Победы, несмотря на предыдущие сообщения об отсутствии планов главы республики посетить Россию.

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев направился в Москву в рамках рабочей поездки, информирует аппарат президента страны. 

Глава центральноазиатской республики примет участие в торжествах, посвященных Дню Победы в ВОВ. 

Ранее появилась информация, что Мирзиеева не будет на параде Победы в Москве. 

Отметим, что на параде Победы в Москве в этом году будут также присутствовать главы Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Лаоса, Малайзии, Словакии, Беларуси и Республики Сербской. 

Кремль ранее заявил, что парад Победы пройдет без военной техники. Решение мотивировано сохранением террористической опасности, а также тем, что нынешняя годовщина не является юбилейной.

