Азербайджан участвует в Европейском саммите университетов

Азербайджанская делегация участвует в Европейском саммите университетов, проходящем в эти дни в Милане. Об этом рассказали в Государственном агентстве по науке и высшему образованию республики.

В азербайджанскую делегацию входят представители данного агентства и пяти ведущих высших учебных заведений страны.

В рамках саммита вузы Азербайджана представлены в павильоне страны и на специальных стендах. Там все желающие могут ознакомиться с образовательными программами университетов, возможностями международного сотрудничества, научно-исследовательской деятельностью и направлениями развития.

Участие в международном мероприятии важно для продвижения высшего образования в глобальном академическом пространстве, расширения межуниверситетского взаимодействия и укрепления позиций вузов в международных рейтингах.

Напомним, организатором Европейского саммита университетов выступает рейтинговое агентство Times Higher Education. Мероприятие проходит в Милане 5-7 мая.