США наращивают производство комплексов Patriot и ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп объявил об увеличении объемов производства зенитных ракетных комплексов Patriot и крылатых ракет Tomahawk. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Белом доме.

Американский лидер добавил, что прямо сейчас в США строят около 7 новых оружейных заводов для массового выпуска комплексов Patriot и ракет Tomahawk.

"Производители вооружений строят по шесть, семь заводов прямо сейчас, чтобы штамповать Patriot и Tomahawk" – Дональд Трамп

Также Трамп сообщил о недавней атаке Ирана на американский авианосец, отметив что Тегеран выпустил 111 ракет, и ни одна из них не достигла цели. Он подчеркнул, что такая успешная защита корабля была невозможна еще пять лет назад.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить бомбардировки Ирана, если Тегеран не согласится на условия США. В своих социальных сетях глава Белого дома подчеркнул, что новые удары по Исламской Республике могут быть еще сильнее предыдущих.