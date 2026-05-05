Аварийный жилой фонд в КЧР расселят до конца года

В КЧР до конца года расселят аварийный жилфонд. Квартиры в новых домах Хабезского района общей площадью свыше 3 тыс кв м получат около 300 человек.

Власти Карачаево-Черкесии в рамках региональной адресной программы по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда расселят около 300 человек в этом году. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"В текущем году за счет средств республиканского бюджета завершается строительство трех многоквартирных домов в Хабезском районе общей площадью 3155,4 кв. метров. После ввода объектов в эксплуатацию планируется улучшить жилищные условия 131 человека"

Также строительство нового жилищного фонда продолжается в ауле Бесленей. Общая площадь 2 возводимых многоквартирных домов превышает 2000 кв м. В новые квартиры переселят около 100 человек из аварийного фонда.

В ауле Псаучье-Дахе строители готовят к сдаче 1 дом площадью более 1100 кв м. Из аварийного жилья переедут свыше 30 человек до конца текущего года.