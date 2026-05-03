Добыча нефти странами ОПЕК упала до рекордного минимума

Апрельская добыча нефти ОПЕК упала до минимума с 1990 года, сократившись на 420 тыс баррелей в сутки из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В апреле страны ОПЕК сократили добычу нефти на 420 тыс баррелей в сутки до минимального показателя с 1990 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"В прошлом месяце добыча нефти странами ОПЕК упала до нового 36-летнего минимума из-за того, что конфликт в Иране продолжал препятствовать экспорту из Персидского залива и вынуждал страны сокращать добычу "

- Bloomberg

Издание отмечает, что такое резкое падение обусловлено эскалацией на Ближнем Востоке и фактическим перекрытием Ормузского пролива. В результате апрельский объем добычи составил всего 20,55 млн баррелей в сутки, причем основные потери пришлись на Кувейт и Иран.

По оценкам агентства, подобный спад на нефтяном рынке привел к росту цен на топливо, что угрожает мировой экономике новой волной инфляции и глобальной рецессией.

Ранее портал Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении вооруженного конфликта. Документ предусматривает прекращение боевых действий и начало переговоров сроком на 30 дней о правилах судоходства в Ормузском проливе.