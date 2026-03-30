Турция укрепляет военное сотрудничество с Азербайджаном

Турция и Азербайджан продолжают укреплять сотрудничество в оборонной промышленности, а часть продукции крупнейших турецких компаний уже производится в стране, заявил сегодня на полях выставки оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA 2026, проходящей в Стамбуле, директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар.

Министерство обороны Азербайджана давно и успешно сотрудничает со многими ведущими турецкими компаниями Baykar, Roketsan, ASELSAN, отметил глава одной из ведущих турецких оборонных предприятий, подчеркнув: оборонные ведомства двух стран реализуют совместные производственные и инвестиционные проекты, передает Report.

В частности, турецкая компания Baykar в рамках сотрудничества с Баку уже перенесла производство некоторых своих продуктов на предприятия, созданные в Азербайджане, добавил Халук Байрактар.

Напомним, ранее мы писали о том, что в турецком мегаполисе Стамбуле сегодня открылась крупнейшая в истории международная выставка оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA 2026, в которой принимают участие 1700 компаний из более чем 120 стран мира. В ней принимают участие более 30 тыс отраслевых специалистов, представляющих более чем 120 стран мира, а также более 140 официальных делегаций, свыше 800 членов официальных делегаций и более 200 представителей торговых закупочных миссий.