Азербайджан подключился к производству деталей для турецкой авиации

На оборонных предприятиях Азербайджана начали сборку отдельных деталей турецких боевых самолетов, создающихся на платформах KAAN и HÜRKUŞ: подробности проекта не сообщаются.

Предприятия азербайджанской оборонной промышленности начали производство отдельных компонентов для турецких авиационных платформ KAAN и HÜRKUŞ, предназначенных для производства истребителей собственной разработки, сообщил сегодня генеральный директор компании "Турецкая аэрокосмическая промышленность" Мехмет Демироглу.

Какие-либо подробности проекта не сообщаются – известно лишь, что работа ведется в рамках сотрудничества с компанией СТП, передает BTNews.

В целом речь идет о расширении промышленной кооперации между Турцией и Азербайджаном в сфере оборонной и авиационной промышленности, отметил гендиректор компании.

Часть производства по этим проектам уже началась на территории Азербайджана, добавил Демироглу.

