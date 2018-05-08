Эрдоган еще раз напомнил о желании Турции иметь истребители F-35

Несмотря на успехи турецкого оборонпрома и создание собственного истребителя пятого поколения KAAN, Турция не отказывается от планов иметь в своем арсенале истребители F-35, которые снова пообещал стране президент США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова вспомнил об американской программе F-35, выразив надежду на то, что страна все же получит истребители-невидимки, как пообещал ему президент США Дональд Трамп.

"Я верю, что господин Трамп сохранит верность достигнутому нами соглашению. Я думаю, что истребители F-35 будут поставляться Турции поэтапно в течение его президентского срока"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган не стал вдаваться в подробности соглашения, отметив лишь, что этот шаг является "частью геоэкономической революции", а наличие у Турции такой техники – это вопрос прочного партнерства на международных платформах, таких как НАТО, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Ранее посол Вашингтона в Анкаре Том Баррак заявил, что США планируют отменить введенные предшественником нынешнего президента Джо Байденом санкции в отношении страны к концу года - Конгресс поддержит разумное решение, отметил дипломат.

Напомним, мы писали о том, что, выступая на на 32-м Общем собрании Турецкой ассоциации экспортеров, Эрдоган отметил: Турция добилась значительных успехов в оборонной промышленности и играет огромную роль в глобальной торговле. Он напомнил, Турция является одним из ведущих производителей в ряде отраслей, в том числе в оборонной и авиакосмической промышленности, а каждый третий продаваемый в мире беспилотник производится турецкими фирмами. В ближайшие годы вырастет спрос и на новый боевой самолет пятого поколения турецкой разработки KAAN, отметил президент.