Эрдоган: Турция добилась значительных успехов в оборонпроме

Турция добилась значительных успехов в оборонной промышленности и играет огромную роль в глобальной торговле, сообщил сегодня на 32-м Общем собрании Турецкой ассоциации экспортеров президент страны.

Турция заняла лидирующие позиции в оборонной промышленности, в частности в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил сегодня, выступая на 32-м Общем собрании Турецкой ассоциации экспортеров (TİM) и церемонии вручения наград "Чемпионы экспорта", президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Экспортная политика крайне важна для экономического роста страны - Türk Eximbank предоставил экспортерам мощную финансовую поддержку в $49 млрд, а в нынешнем 2025 году она вырастет до $52 млрд, отметил турецкий лидер, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Эрдоган отметил, что Турция является одним из ведущих производителей в ряде отраслей.

"В 2002 году уровень локализации в нашей оборонной и авиакосмической промышленности составлял 20%, экспорт - $248 млрд. В 2024 году оборот сектора превысил $15 млрд, а экспорт достиг $6,7 млрд в 180 стран и регионов… Каждый третий продаваемый в мире беспилотник производится турецкими фирмами. В области бронетехники мы уже стали глобальным брендом"

- Реджеп Тайип Эрдоган

В ближайшие годы вырастет спрос и на боевой самолет турецкой разработки KAAN, отметил прехидент.

Еще одного мощного успеха достигла автомобильная отрасль Турции - с экспортом более $37 млрд она занимает 4-е место в Европе и 12-е - в мире. Среди 250 крупнейших строительных подрядчиков мира Турция занимает второе место в мире, а по доходам от услуг по техническому обслуживанию и ремонту - 8-е место в мире, отметил Эрдоган.

Еще один показатель, который не мог не отметить глава государства – это туризм, который вывел страну на четвертое место в мире с 62,2 млн иностранных визитеров, добавил он.