Россия и Турция возьмутся за проблемы туристов

Москва и Анкара будут вместе решать проблемы туристов. Стороны договорились наладить прямую координацию.

Россия и Турция будут вместе решать проблемы российских и турецких туристов, сказано в протоколе заседания межправительственной двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В документе говорится, что Москва и Анкара договорились совместно решать проблемы, с которыми могут столкнуться путешественники во время их пребывания в России и Турции.

Отмечается, что стороны наладят прямую координацию между соответствующими учреждениями для решения возможных проблем в сфере гостеприимства и прав туристов.

Помимо этого, Москва предложила властям гражданской авиации двух стран провести переговоры по первой же возможности.