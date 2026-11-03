Брюссель призвал Тбилиси отменить "недемократичные" законы

Власти Грузии должны отменить законы, которые препятствуют развитию демократической судебной системы и ограничивают права граждан, говорится в заявлении МИД страны.
Как пояснили в ведомстве, об этом сказано в докладе Еврокомиссии о процессе расширения ЕС, который был передан послом Евросоюза в Тбилиси Павлом Герчинским первому заместителю министра иностранных дел Георгию Зурабишвили.
По информации пресс-службы МИД Грузии, в документе сказано о том, что "независимость и беспристрастность судебной системы в Грузии подорваны", и судебная система используется в качестве инструмента ограничений.
Также, согласно тексту доклада, добропорядочность назначаемых на пост судей в Грузии стоит проверять независимыми зарубежными экспертами.
Кроме того, в пресс-службе Еврокомиссии отметили, что Грузия является страной-кандидатом по вступлению в Евросоюз только на словах".
"Если грузинские власти не изменят курс и не вернутся к выполнению основополагающих принципов членства в ЕС, Грузия больше не сможет пользоваться преимуществами статуса страны-кандидата и процесса подготовки к вступлению"
— пресс-служба ЕК
Как пояснил Павел Герчинский, "в Грузии наблюдается серьезное отступление от демократических принципов".
Однако, по его словам, Брюссель открыт к евроинтеграции Тбилиси, если грузинские власти поменяют свой курс.
Нарюпомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о наличии у республики ценностей, которые соответствуют стандартам ЕС. Он также предложил Брюсселю начать диалог с Тбилиси.