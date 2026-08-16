Вестник Кавказа

Казахстан направил России запрос на возобновление транзита нефти по "Дружбе”

Казахстан направил России запрос на возобновление транзита нефти по "Дружбе”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана рассматривают возможность возобновления экспорта нефти по магистральному трубопроводу "Дружба" и направили соответствующий запрос России.

Казахстан намерен восстановить прокачку нефти через трубопроводную систему "Дружба" и ожидает согласования от российской стороны. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Министерства энергетики республики Ерлан Аккенженов.

"Официальный запрос мною лично был адресован, тет-а-тет, запрос передан. Казахстанская сторона ожидает ответ от российской стороны по поводу возобновления. У нас техническая возможность такая есть, ожидаем ответ от российской стороны"

 - Ерлан Аккенженов

Напомним, нефтепровод "Дружба" — это крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, построенная для поставок нефти в страны Восточной Европы.

С 1 мая Россия прекратила прокачку казахстанской нефти по северной ветке в направлении немецкого нефтеперерабатывающего завода в Шведте, объяснив это отсутствием технических возможностей.

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