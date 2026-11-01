Турцию потрясло второе землетрясение за день

Еще одно землетрясение случилось сегодня в Турции. На этот раз подземные толчки были зарегистрированы в южной части страны.

Новое землетрясение произошло сегодня вечером в Турции, о нем рассказали в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Природный катаклизм случился в провинции Османие, расположенной на юге республики. Более точная локация – район Сумбас.

Магнитуда подземных толчков достигла 4,2. Глубина залегания очага - 7 км.

Напомним, ранее в понедельник вечером землетрясение было зафиксировано в провинции Мугла. Его магнитуда составила 5,1.