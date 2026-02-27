В кубанском "Орленке" заработает лучшая школа в России

В детском центре "Орленок" в Краснодарском крае сегодня заложили "Школу больших перемен", которая заработает в 2028 году и станет одной из лучших в России: дети здесь будут совмещать отдых с учебой и научной деятельностью.

В детском центре "Орленок" в Краснодарском крае через год заработает вторая по счету школа для детей, которые смогут совмещать в ней отдых с учебой – здание "Школы перемен" сегодня заложили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководитель детского центра "Орленок" Александр Джеус, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также финалисты всероссийского конкурса "Большая перемена".

"Очень важно, что в России по решению президента реализуется масштабная система летнего отдыха детей. Чтобы десятки тысяч детских центров могли работать по единой программе воспитания, существуют наши уникальные федеральные центры"

- Сергей Кириенко

Первый замглавы администрации президента РФ назвал старт строительства созданием огромной суперсовременной и одной из лучших в стране школ, которая станет настоящей кузницей профессиональных кадров, в которой будут создаваться самые лучшие программы образования и воспитания, передает ТАСС.

Школа будет огромной – она рассчитана на 1,1 тыс учебных мест и станет второй в "Орленке". Ее комплекс спроектирован так, чтобы ребята могли работать над своими проектами, осваивать цифровые лаборатории и трансформируемые пространства, при этом у них не будет домашних заданий – вместо них ребята будут отдыхать.

В ближайшей перспективе до 2030 года в России будет построено 150 таких школ – их возводят по решению президента РФ Владимира Путина, и то, что одна из них вырастет на Кубани, неслучайно: именно здесь находится самое большое количество детских лагерей в стране, отметил на церемонии глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.