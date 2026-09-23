Вестник Кавказа

Запах гари на Ставрополье: специалисты назвали причину

Запах гари на Ставрополье: специалисты назвали причину
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неприятный запах гари, от которого на протяжении долгого времени страдают жители Ставропольского края, оказался связан с пожарами в соседних регионах.

Масштабные природные пожары в Дагестане и Калмыкии стали причиной запаха гари, ощущаемого в последнее время на Ставрополье, соответствующее сообщение распространила пресс-служба краевого Минприроды.

В нем поясняется, что всю прошлую неделю жители региона страдали от сильных запахов, которые возникали по неустановленным причинам.

"Одной из причин неприятного запаха специалисты называют серьезные возгорания в Калмыкии и Дагестане, последствия которых дошли и до Ставрополья"

- Минприроды Ставропольского края

В министерстве подчеркнули, что специалисты Центра государственного экологического мониторинга регулярно, в том числе ночью, проверяли состояние воздуха. Результаты показали, что опасных концентраций вредных веществ нет.

Как сообщалось ранее, на Ставрополье в последние дни чувствуется сильный запах гари, напоминающий "запах жженных перьев". Тяжелее всего он переносится вечером и ночью.

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